Rottweil Die Empfehlung:Fragt die Bürger

Ruth Steinhilber vom Bürgerforum Perspektiven Rottweil sieht in der Hängebrücke "weitere Zukunftschancen" für die Stadt. Auch wenn sie in der Dialoggruppe ganz unterschiedliche Meinungen kennengelernt hat – "eines hatten alle gemein: Wir wollen das Beste für Rottweil". Nun ist für sie wichtig, "zeitnah und transparent die Bürger zu informieren".

Den ersten Schritt dazu macht die Stadtverwaltung morgen, wenn sie in der UBV-Sitzung die auf zehn Seiten zusammengetragenen Empfehlungen der Dialoggruppe vorstellt. "Wir wollten dieses Ergebnis abwarten, um dann eine Entscheidung zu fällen", erklärte Broß, während sich Hecht freute, die Bemühungen der Bürgerinitiative in Sachen Bürgerbegehren hätten "die Entscheidung des Gemeinderats sicher nicht verlangsamt".

Möglicherweise noch diese Woche will nun der Investor Günter Eberhardt eine mögliche Trasse für das Bauwerk festlegen. Von 15 untersuchten Varianten sind im Moment noch drei im Gespräch. Wobei weder der Anfangs- noch der Endpunkt bislang feststehen. Im Gespräch ist gar eine kürzere, 600 Meter lange Brücke, die über dem Steinbruch enden würde, denn die Gespräche mit den Grundstückseigentümern auf dem Berner Feld kommen nicht so voran, wie sich der Bauherr das wünscht. Noch sehe es nicht so aus, dass eine Einigung erzielt werden könnte, zeigt sich Eberhardt aber optimistisch: "Vielleicht ist die Zeit noch nicht reif." Das letzte Stück vom Fels an den Schafwasen könne auch später als zweiter Bauabschnitt ergänzt werden. "Ich bleibe mit Sicherheit weiter dran", lässt Eberhardt keine Zweifel aufkommen, dass er weiterhin von seiner Idee des Brückenschlags überzeugt ist. Wichtig ist ihm, die Akzeptanz der Bürger.

Kurzfristig war Teilnehmern der Dialoggruppe gestern Nachmittag angeboten worden, sich gemeinsam im Bockshof und am Schafwasen umzusehen, um über Vor- und Nachteile möglicher Ein- und Ausstiegspunkte zu sprechen. Im Bockshof hat sich die Dialoggruppe nun gestern Abend darauf verständigt, dem Gemeinderat zu empfehlen, zwei Varianten zwischen Pulverturm und Dominikanermuseum näher untersuchen zu lassen. Und Oberbürgermeister Broß macht deutlich: Sollte es einen Bürgerentscheid geben, muss die Trasse festgelegt sein.