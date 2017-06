Rottweil Diakonie gehört zu Schwerpunkten

Rottweil. Neben den Aufgaben, die der Pfarrdienst täglich bereithält, ist sie für die Bereiche Diakonie sowie Kinder- und Familienarbeit zuständig. "Ich bin sehr gut angekommen, habe mich gut eingearbeitet, aber dennoch ist vieles noch neu für mich", sagt sie.

Die Diakonie steht in diesen Tagen im Fokus ihrer Arbeit. "Am Wochenende wurde in Tuttlingen die Woche der Diakonie eröffnet", erzählt die Theologin. Sie wird deutschlandweit veranstaltet, jede Landeskirche entscheide aber selbst über den Termin. "Mit der Woche soll ein Bewusstsein für die Arbeit der Diakonie und für die betroffenen Menschen geschaffen werden", erklärt die Pfarrerin. Direkte Ansprechpartnerin für Menschen in Notlagen ist Claudia Beck vom Diakonischen Grunddienst. "Sie hat ihr Büro bei der Caritas und ist dort in das Team sehr gut eingebunden", so Künstel. Menschen, die in Notlagen sind, können sich direkt an sie wenden. "Angeboten wird eine Sozial- und Lebensberatung, sei es bei finanziellen Sorgen, persönlichen Problemen oder rechtliche Beratung."

Beck ist für den gesamten Distrikt zuständig. Mit diversen Aktionen mache sie in den Gemeinden und speziell auch in Kindergärten auf das Angebot aufmerksam. Die Caritas sei im Bereich Rottweil sehr stark vertreten. Man habe keine Parallelstruktur aufbauen wollen, deswegen arbeite man – in ökumenischem Sinne – zusammen. Auch Anne Judersleben, die ebenfalls ihr Büro bei der Caritas hat, leistet diakonische Arbeit, mit 25 Prozent durch den evangelischen Kirchenbezirk finanziert. Ihre Aufgabe ist die Koordination der 23 Helferkreise im Landkreis Rottweil, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren. Künstels Aufgabe in Sachen Diakonie liegt eher in der Gremienarbeit. Es gehe darum Kontakte zu halten und über aktuelle Angebote informiert zu sein.