Rottweil Der SUP-Virus hat ihn voll erwischt

Rottweil. "Das Ganze ist förmlich explodiert", sagt der 57-Jährige, und kann irgendwie selbst kaum fassen, was in den vergangenen zwei Jahren alles passiert ist. Gerade ist er nach zehn Tagen an seiner neuen SUP-Basisstation in Hegne am Bodensee wieder in sein "normales Leben" – zu Familie und dem eigenen Versicherungsbüro in Rottweil – zurückgekehrt. "Wir haben die letzten Tage zwei neue Big-SUPs ausprobiert – absolut genial, die nehm ich in mein Programm auf", sprudelt es aus ihm heraus.

Wasser und Schnee miteinander verbunden

Zur Erklärung: SUPs, das sind Surfbrett-ähnliche Sportgeräte, mit denen man sich stehend per Paddel auf dem Wasser fortbewegt. Ein Trendsport, der immer mehr Menschen begeistert – und der bei Fortner eingeschlagen hat wie eine Bombe. Seit einem Jahr hat er eine eigene SUP-Schule am Bodensee, bietet Kurse und Events an und verbindet das Ganze auch noch mit seiner zweiten Leidenschaft, dem Schneeschuh-Wandern. Deshalb heißt seine vor eineinhalb Jahren gegründete Firma "SuP Rottweil – Schneeschuh und Paddel".