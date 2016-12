Rottweil Der graue Alltag darf draußen warten

Rottweil. Drei Dutzend Menschen kommen nach und nach ins Gemeindehaus Adolph Kolping. Es sind Leute aus der Spittelmühle, Leute aus der Stadt, die Angst vor der Einsamkeit haben, die an diesem Abend, der so hoch aufgeladen ist, doppelt schwer wiegt, Menschen, an denen die guten Zeiten derzeit vorbei gehen. Und es sind Menschen, die daran mitwirken wollen, diesen Abend zu einem besonderen zu machen. Die Münstergemeinde hat eingeladen, der Sozialausschuss mit vielen Helfern aus der Gemeinde alles vorbereitet. Hand in Hand mit dem Team von der Spittelmühle wird das Fest organisiert.

Das ist seit Jahren gute Tradition. Und doch gibt es Platz für Neues. Zum Beispiel beim Festessen. Nicht, dass es an diesem Abend gemischten Braten gibt. Neu ist das Dessert. Wenn schon Fest, dann aber richtig: Über die Sozialaktion der Gemeinde Auferstehung Christi haben sich zwei junge Mütter aus Nachbargemeinden angesprochen gefühlt, aktiv zu werden, berichtet Gemeindereferentin Sigrun Mei. Eine erzählte von der besonderen Einstimmung, die das Treffen zur Vorbereitung geboten habe. Sich vor Weihnachten noch einmal zu sehen und einen schönen Abend zu verbringen ist auch so eine Art Bescherung. Auf der anderen Seite steht eine schöne – und leckere Bescherung – für die Teilnehmer der Heiligabendfeier.

Neu ist auch die musikalische Einstimmung. Zumindest teilweise. Die Lieder sind dieselben. Die Textblätter geben das Programm vor. Begleitet wird dieses Jahr mit dem Keyboard: Irina Balabier greift in die Tasten. Bei "Heidschi Bumbeidschi" bleiben die Solistinnen um Verena Gaiffi, die als Sozialarbeiterin die Vorbereitung auf Seiten der Spittelmühle organisiert hat, noch weitgehend unter sich. "Leise rieselt der Schnee" bringt immerhin ein vielstimmiges Summen zusammen – und bei "Oh, Tannenbaum" singen die Teilnehmer voller Inbrunst, jeder so gut er kann. Schön? Gemeinsam! Jeder trägt in diesem Moment ein bisschen dazu bei.