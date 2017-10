Rottweil Den Kernauftrag stets im Blick

Rottweil. Anfang Oktober waren mit Martin Müller und Ralf Schneider zwei Vertreter des Regierungspräsidiums Freiburg an der Nell-Breuning-Schule (NBS) zu Gast. Grund ihres Besuches war die Unterzeichnung der neuen Zielvereinbarung für die NBS. Ambitionierte Ziele habe man sich an der Nell-Breuning-Schule gesteckt, so der Regierungsschuldirektor Müller. Ziele, die die Schule in den kommenden fünf Jahren erreichen will.