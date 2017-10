Rottweil Das Ziel hat sie immer fest im Blick

Ihr Mann hält ihr in dieser Zeit den Rücken frei. Der selbstständige Informatiker tritt von seiner Arbeit zurück, kümmert sich um die gemeinsamen Kinder und den Haushalt. Er habe sie auch dazu ermutigt, sich 2012 an der Universität Tübingen einzuschreiben, sagt Weinmann.

Die Studienrätin hat zu dieser Zeit bereits einen Abschluss in Sport an der Universität der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. Fünf Jahre hat Weinmann dafür studiert, das Diplom wird in Deutschland aber zunächst nicht anerkannt.

Der Liebe wegen zieht die junge Vertretungslehrerin 2001 in den Schwarzwald. Obwohl sie in der Schule Deutschunterricht hatte, spricht Weinmann ein Jahr lang nur Englisch. Sie habe nicht den Mut aufgebracht, deutsch zu sprechen und dabei Fehler zu machen, erinnert sich die Studienrätin zurück. Außerdem habe ihr der schwäbische Dialekt sehr zu schaffen gemacht, schmunzelt die 41-Jährige. Vor allem zu Beginn habe sie wegen der Sprachbarrieren auch negative Erfahrungen gemacht. Generell habe sie sich aber selten diskriminiert oder ausgeschlossen gefühlt.

Mit ihrer Schwiegermutter übt Weinmann sich schließlich in der deutschen Sprache. Eine Anstellung als Lehrerin findet sie wegen ihres slowenischen Abschlusses aber nicht. Deshalb bewirbt sie sich bei einem Lebensmittel-Discounter, eine Übergangslösung wie sie glaubt. "Ich habe damals nicht damit gerechnet, dass diese Notlösung 14 Jahre dauern würde", sagt Suzana Weinmann.

Tiefpunkte habe sie immer wieder gehabt, der Traumberuf rückt teilweise in weite Ferne. Ein Lichtblick sei dann im Jahr 2004 der Beitritt Sloweniens in die Europäische Union gewesen.

Weinmann lässt ihren Abschluss erneut prüfen und unzählige Behördengänge und einige Jahre später wird ihr Diplom in Deutschland anerkannt. Sie beschließt, Mathematik als zweites Fach auf Lehramt zu studieren, um an deutschen Schulen unterrichten zu können.

Lehrerin unterrichtet an zwei beruflichen Schulen

Der Dreifach-Belastung setzt Weinmann während des zweiten Studiums Ehrgeiz, Disziplin und eisernen Willen entgegen. 2015 hält sie dann ihren Abschluss in den Händen. "Ich kann es noch gar nicht so richtig glauben", strahlt Weinmann im Gespräch mit unserer Zeitung. Ihre Augen leuchten, als sie erzählt, dass sie seit diesem Schuljahr an den beruflichen Schulen in Schramberg und an der Nell-Breuning-Schule in Rottweil unterrichten wird.

Weinmann jedenfalls würde sich freuen, wenn ihr Beispiel die Schüler inspiriert. "Viele kommen vielleicht auch nicht aus Deutschland und sehen es dann als Ansporn: Sie ist auch nicht hier geboren, sie hat es auch geschafft." Fleiß, Ehrgeiz und Disziplin könne sie ihren Schülern "auf jeden Fall" vorleben, sagt Weinmann und lacht.