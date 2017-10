Rottweil Das höchste Turm-Konzert Deutschlands

Momentan ist er auf "Die Leichtigkeit des Seins-Tour" und macht dabei neben seinen Konzerten in Stuttgart und Karlsruhe auch Halt in Rottweil. Gwendolin Gundlach, Geschäftsführerin von "Das neue Radio Neckarburg", freut sich auf das Konzert in besonderer Höhe: "Wir können es kaum erwarten, das neue Wahrzeichen der Region mit einem besonderen Konzert beschallen zu dürfen. Die Aussichtsplattform auf 232 Metern Höhe, der Blick bis zu den Alpen und dazu ein besonderes Konzert. Deshalb gibt es die Tickets auch nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen."