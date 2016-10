Rottweil Countdown zum Narrentag 2017 läuft

Geschichte und Gegenwart verbindet das Thema, rückt Brauchtum und seine Bedeutung in den Mittelpunkt. In erster Linie spielt das für die Viererbund-Städte Rottweil, Elzach, Oberndorf und Überlingen eine große Rolle. Dementsprechend groß war am Dienstag die Resonanz auf den Vortrag, mit dem Winfried Hecht, Ex-Stadtarchivar, profunder Kenner der Stadtgeschichte und Autor von vielen Veröffentlichungen zum Thema, im Festsaal des Alten Gymnasiums die Vortragsreihe zum Semesterthema der VHS eröffnete.

Die Geschichte des Viererbunds, dessen Voraussetzungen und das Selbstverständnis seiner Mitglieder standen im Mittelpunkt – unterhaltsam und spannend erzählt, mit persönlichen Impressionen aus Hechts Kindheit und deutlich spürbarer Begeisterung für die geliebte und gelebte Rottweiler Fasnet.

Hecht schilderte historische Etappen der schwäbisch-alemannischen Fasnet. Er erzählte, wie sich die Fasnet im alten Stil gegen den Karneval behauptet hat, erklärte, warum das Narrentreiben nach dem Ersten Weltkrieg verboten wurde, machte klar, dass die Gemeinsamkeiten im Brauchtum den politischen Zusammenschluss von Baden und Württemberg ermöglicht haben.