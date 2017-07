Rottweil Countdown für den Ferienzauber läuft

Nach dem zweiten Wasserturm Wochenende – da sind auch die Konzerte an den Freitagen und Samstagen kostenfrei – geht es weiter mit Heinrich del Core, der mit seinem "Comedy Club on tour" beim Ferienzauber Halt macht und in diesem Jahr neben "Ausbilder Schmidt" den Trossinger Kabarettisten Frank Golischewski, Sebastian Schnoy und das Duo Beckmann und Griess präsentiert. Für viele seit einigen Jahren kaum vorstellbar ist ein Ferienzauber ohne "Dui do ond de Sell" – auch in diesem Jahr werden die Fans des schwäbischen Frauenkabaretts in dieser Hinsicht nicht enttäuscht. Am Dienstag, 8. Juli, ist es so weit.

Es gibt auch noch ein paar Karten, genau so wie für Willy Astor, den die Programm-Macher schon lange mal beim Ferienzauber haben wollten. In diesem Jahr haben die Terminplanungen gepasst. Astor gastiert am Mittwoch, 9. August. Und wenn "LaBrassBanda" tags darauf zum großen Finale blasen, bezieht sich das vorläufig nur auf die kostenpflichtige Veranstaltungen am Turm, wo das Festival im Biergarten noch bis Sonntag weiterläuft.

Wer sich keine Karte für Max Giesinger gesichert hat, dem bleibt in Rottweil auch kaum etwas anderes übrig, denn Giesingers Auftritt am 11. August im Kraftwerk war ratzfatz ausverkauft. Dafür gibt es noch Karten für "Culcha Candela", die ebenfalls in dem historischen Industriegebäude im Neckartal auftreten. Damit ist am Donnerstag, 17. August, das Programm dann auch fast durch.

Wer den Ferienzauber kennt, wird jetzt allerdings drei Veranstaltungen vermissen, gewissermaßen feste Säulen im Festivalprogramm und doch ein bisschen außerhalb des Ferienzaubers, eher etwas wie ganz eigene Veranstaltungen. Stimmt. Die Kraftwerk-Führungen gehen dieses Jahr im Tag der offenen Tür auf, und der ist ja bereits Ende kommender Woche. Die kubanische Nacht gibt es natürlich wieder: Am Samstag, 19. August, kommen alle Salsa-Fans – und nicht nur die – auf ihre Kosten. Die Clubnight "Energy Base", übrigens bereits in der 20. Auflage, setzt mit elektronischen Beats am Samstag, 26. August, den Schlusspunkt hinter den 29. Rottweiler Ferienzauber.

Weitere Informationen: www.ferienzauber.de