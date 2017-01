Rottweil Christlichem Menschenbild verpflichtet

Rottweil. "Ich verneige mich an diesem Tag vor Bruno Heck", so schloss der ehemalige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen, Bernhard Vogel, seine Rede und sagte dies stellvertretend für alle Anwesenden in Anerkennung für das jahrzehntelange Wirken des genau vor hundert Jahren in Aalen geborenen Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Rottweil-Tuttlingen (1957 bis 1976), Bundesfamilienministers (1962 bis 1968), CDU-Bundesgeschäftsführers und -Generalsekretärs (1967 bis 1971) und Gründer und langjährigen Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung (1968 bis 1989).

"Politik aus christlicher Verantwortung", so war die Gedenkveranstaltung überschrieben, und dies spiegelte sich auch in den Beiträgen der Festredner Erwin Teufel, Volker Kauder und Bernhard Vogel wider. Viele Facetten eines erfüllten Lebens wurden sichtbar und immer mündeten sie in den Grundsätzen, die den überzeugten Demokraten und katholischen Christen leiteten: im Mittelpunkt steht die Würde des Menschen.

Daraus leitete der aus bescheidenen Verhältnissen stammende Bruno Heck sein politisches Wirken her. Egal, ob er das deutsch-französische Jugendwerk gründete, die Fundamente für Familienpolitik legte oder das weltweit tätige Bildungswerk der Konrad-Adenauer-Stiftung begründete, es ging ihm immer um Freiheit, um Freiheit in Verantwortung, wie Volker Kauder betonte, der in zweifacher Funktion Heck nachfolgte: als Generalsekretär der CDU und als Bundestagsabgeordneter. "Wir machen Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes", so lautete Hecks Grundsatz. Woher dieses Fundament rührt, das hatte Erwin Teufel zuvor ganz eindrücklich beschrieben, wenn er auf den Lebensweg des Mannes einging, der "nicht immer ganz pflegeleicht war" (Bernhard Vogel).