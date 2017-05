Rottweil Bürgermeister Christian Ruf im Interview

Nach einem Jahr im Amt – ist dieser Job denn das, was Sie sich im Vorfeld Ihrer Bewerbung vorgestellt haben?

Es ist sogar noch besser. Die Projekte sind so unglaublich faszinierend wie vermutlich in keiner zweiten Stadt dieser Größenordnung. Er ist abwechslungsreich, spannend. Ich habe mit vielen Menschen zu tun – in der Stadt wie in der Verwaltung. Alles, was wir hier machen, hat unmittelbare Auswirkungen auf die Entwicklung der Stadt.

Sie bringen Erfahrung als Jurist mit. Ist das hilfreich oder eher nicht?