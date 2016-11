Rottweil Betreuung an Schulen kostet künftig

Ingeborg Gekle-Maier betonte, dass mit "dem tollen Betreuungsangebot an den Schulen" gute Möglichkeiten für Berufstätige entwickelt worden seien. Eltern wie auch der Arbeitsmarkt profitierten davon. Die Vorgeschichte hatten Bürgermeister Christian Ruf, Pfaff und Abteilungsleiterin Sabine Flaig einleitend dargestellt. Für die "signifikante strukturelle Haushaltskonsolidierung", wie Ruf sagte, müsse auch die Einnahmenseite angepasst werden. Einig sei man sich dabei gewesen, schilderte Flaig, dass dies bei der Betreuung nicht über eine Reduzierung des Angebots geschehen dürfe, sondern die Eltern an den Kosten beteiligt werden müssten. "Aufgrund der angespannten Haushaltslage können wir uns die kostenfreien Angebote nicht mehr leisten", machte sie deutlich. Den Verwaltungsaufwand hält Flaig dabei sowohl in den Schulsekretariaten als auch in der Stadtverwaltung für sehr gering.

"Wir investieren keineswegs nur in Gebäude", rief Fachbereichsleiter Pfaff das Bekenntnis des Gemeinderats zum Schulstandort Rottweil mit dem Festhalten an drei städtischen Gymnasien in Erinnerung. Für die Betreuung seien mittlerweile 60 Personen an den Schulen, was für die Stadt Personalkosten von 700 000 Euro mit sich bringe – bei einem Zuschuss von 200 000 Euro vom Land. Er berichtete auch von den Gesprächsrunden über die geplanten Gebühren mit Eltern- und Schulvertretern im Vorfeld. Eltern wie auch die Schulleitungen von Leibniz-Gymnasium und Johanniterschule hätten Befürchtungen geäußert, das Betreuungsangebot könnte nicht mehr wie bisher in Anspruch genommen werden. Indes würden auch die Probleme der Stadt und die Haushaltslage gesehen. In der Debatte sei daher die soziale Gerechtigkeit im Vordergrund gestanden.