Rottweil Berührende Momente und ernste Themen

Rottweil. Kinderprostitution, Kindesmissbrauch und Sextourismus stehen am Pranger, wenn am Donnerstag, 6. Oktober, 14 Uhr, philippinische Jugendliche der Preda/Akbay Youth Group auf die Bühne des Festsaals der Gymnasien (AMG) treten. "Once we had a dream", heißt das Musical-Drama, mit dem die jungen Leute seit dem 13. September auf Tournee sind und nun in Rottweil Station machen.