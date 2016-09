Rottweil Auch starke Frauen bummelngerne

Das bewährte Kongress-Format wird durch das Morgenevent im Zimmertheater ergänzt. Am Veranstaltungsabend stellen sich Frauen-Netzwerke im Foyer des Hofersaales vor – auch das ist neu.

Für ein spannendes Rahmenprogramm sorgt in diesem Jahr der Ladies Day, der parallel zum Kongress in ausgesuchten Geschäften, Cafés und Bars in der Innenstadt stattfindet. Bis 16 Uhr können Frauen in die Erlebnis- und Shoppingwelt eintauchen. Auf sie warten dabei Rabatt-Aktionen, Styling-Tipps und vieles mehr. "Die Zeit zwischen dem Morgenevent und den Workshops am Nachmittag eignet sich perfekt, um die Stadt und ihr Angebot zu entdecken, und lässt beruflichen Stress bei einem Glas Prosecco oder einer kurzen Entspannungsmassage schnell vergessen", erklärt Ulrike Lehmann.

Ein pinkfarbenes Schild mit der Aufschrift "Ladies willkommen" kennzeichnet die Geschäfte, die sich Besonderes ausgedacht haben. Ein Flyer verknüpft alle Angebote übersichtlich auf einer Seite und liegt in allen beteiligten Geschäften aus.

Weitere Informationen: www.wib-events.de