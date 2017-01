Rottweil Arbeitsmarkt schwächelt leicht

Kreis Rottweil. Im Jahresdurchschnitt waren in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 8690 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, 270 oder 3,2 Prozent mehr als 2015.

Die durchschnittliche Arbeitslosenquote stieg dadurch wieder von 3,1 Prozent im Jahr 2015 auf 3,2 Prozent aller zivilen Erwerbspersonen im Jahr 2016. Dabei gab es einen deutlicheren Anstieg bei den Arbeitslosen aus dem Rechtskreis der Arbeitslosenversicherung mit einem Plus von 5,6 Prozent (plus 220) auf 4230. Eine geringe Veränderung gab es in der Grundsicherung: Dort stieg die Zahl der Arbeitslosen im Schnitt um 1,1 Prozent auf 4460. Einen geringfügigen Rückgang der Arbeitslosigkeit gab es in der Region lediglich bei den Langzeitarbeitslosen mit minus 4,6 Prozent auf knapp 2100. Auch bei den Arbeitslosen über 50 sank die Arbeitslosigkeit um 0,5 Prozent auf jahresdurchschnittlich knapp 2100.

Eine deutliche Zunahme verzeichneten Arbeitslose mit Migrationshintergrund, auch aufgrund der Zuwanderung von Flüchtlingen. Die Zahl der Arbeitslosen nahm hier um fast 22 Prozent auf 2550 Personen zu. Insgesamt 13 055 Männer und Frauen mussten sich im Laufe des Jahres 2016 erstmals oder wiederholt unmittelbar aus einer Erwerbstätigkeit heraus arbeitslos melden, 285 mehr als im Vorjahr. Dem standen 10 565 Abmeldungen in Erwerbstätigkeit im Jahresverlauf gegenüber, 415 mehr als im Jahr 2015.