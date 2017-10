Rottweil 70 Jahre im Akkordeonorchester

Lauterbach. Gerade mal acht Jahre alt war Roland Werner, als er mit dem Unterricht auf der diatonischen Handorgel startete. Am Sonntagabend wurde das Urgestein des Lauterbacher Akkordeonorchesters für 70 Jahre musikalisches Engagement gewürdigt. Nie ließ Roland Werner die Begeisterung für das Instrument los. Jetzt sollte der Auftritt in der Gemeindehalle gleichzeitig sein Abschiedskonzert als Aktiver vom Akkordeonorchester sein. Was nicht bedeutet, dass das Instrument ab sofort einstaubt. In kleineren Formationen mit Freunden will er weiterhin für gute Unterhaltung sorgen. Artur Wollensak durfte in seiner Laufbahn als Bezirksvorsitzender des Deutschen Harmonikaverband schon manche hochkarätige langjährige Ehrung durchführen. Doch noch nie für sieben Jahrzehnte.