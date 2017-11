Rottenburg Wirtschaftliche Stärke bereits zu Zeiten der Römer

"Viele waren schon 1992 dabei, wenn auch etwas jünger", sagte OB Stephan Neher. Unter seinem Vorvorgänger Winfried Löffler, der auch gekommen war, wurde das Museum gebaut. "Eigentlich war dort ein Parkhaus geplant", sagte Neher.

Schnell sei klar geworden, dass es sich bei den Grabungen um einen Fund aus der Römerzeit handeln muss. "Was für die Kommunalpolitiker erst ein Schreck war, stellte sich als Glücksfall heraus", so Neher. Die entdeckte öffentliche Toilettenanlage sei ein Sensationsfund gewesen, der auf die Größe der Siedlung hindeutete. Gebaut werden konnte das Museum mit einem Millionenbetrag aus dem Vermächtnis des Ehrenbürgers Josef Eberle. "Wir sind stolz auf unser Museum", sagte Neher. Es solle weiter entwickelt werden.

Den Festvortrag hielt Jörg Heiligmann, Direktor des Archäologischen Landesmuseums in Konstanz. Er ging auf die Bedeutung des heutigen Gebietes Baden-Württemberg im römischen Imperium ein. In einer Karte, die er zeigte, war das frühere Rottenburg, Sumelocenna, fälschlicherweise an die Donau verlegt worden. War das "der letzte Winkel" aus Sicht von Rom? Dagegen spricht laut Heiligmann, dass zahlreiche Soldaten in der Region stationiert waren. Truppen waren bereits damals teuer. "Die Region war wegen ihrer wirtschaftlichen Stärke bedeutsam", sagte Heiligmann. Zudem wurde sie als gesicherte Ost-West-Verbindung genutzt.