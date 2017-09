Rottenburg Viel auf der Agenda bei der "Wohnbau"

Etwas kontroverser wurde es dann, als es darum ging, ein Sanierungskonzept und dessen Umsetzung (Baubeschluss), vorbehaltlich zur Verfügung stehender Finanzmittel, genehmigen zu lassen. Die städtischen Liegenschaften in der Kernstadt, Königstraße 49, Sulzauer Hof 7, Poststraße 8 und Sofienstraße 4, sowie in Bad Niedernau in der Marienbergstraße 15, in Baisingen, Kaiserstraße 8 und Schloßstraße 10, aber auch in Ergenzingen das Haus in der Utta-Eberstein-Straße 21 und in Wurmlingen das Gebäude Bricciusstraße 83 sind durchweg sanierungsbedürftig. Bei zwei Häusern lohnt sich nach Ansicht der Bauverantwortlichen keine Sanierung mehr. "Manchmal ist abreißen und neu bauen sinnvoller und preisgünstiger als auf Teufel komm raus Bausubstanz zu erhalten" war die klare Aussage von Betriebsleiter Derbogen und Oberbürgermeister Neher. An sich war man sich im gesamten Rat hierüber einig, doch wollten vor allem die "Wir-Fraktion" und die "Linken" dem Eigenbetrieb keinen Persilschein ausstellen. Rat Simon Wipper forderte, dass man über jede einzelne der acht Maßnahmen gesondert und nach Abwägung aller Belange abstimmt. "Ich habe keine Lust mit Ihnen in den nächsten Jahren ›Spitz-pass-auf‹ zu spielen, wenn Sie uns Sanierungskonzepte für städtische Immobilen vorlegen." Simon Wipper glaubt nämlich, dass man da als Gemeinderat (als Amateur) schnell ins Hintertreffen gegen die Profis aus der Stadtverwaltung kommen kann.