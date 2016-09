Rottenburg Ureinwohner ernähren sich von vergorenem Apfel-Birnen-Gemisch

Im Gedenken an Sebstian Blau, der vor 30 Jahren in der Schweiz gestorben ist, fanden heuer die Sebastian-Blau-Tage statt, bei denen schwäbische Mundart groß geschrieben wurde. Am Freitag war der Auftakt zu den Sebstian-Blau-Tagen in Baisingen, hier gastierten Hanno Kluge, die Band "Subber Sach" sowie das Brock-Terzett beim schwäbischen Mundartfest. In Baisingen fanden in den vergangenen Jahren elf Mundartstammtische statt, zuerst im Löwen und nach dessen Schließung jetzt aktuell im Sportheim. Dies ist sicherlich eine gute Grundlage für das dritte Baisinger Mundartfest.

Eröffnet wurde der gesellige Abend durch die Sängerabteilung des Sportvereins, der einige schwäbische Lieder zum Besten gab. Sie fragten in einem der Lieder etwa "Was isch der Schwob?" Die musikalische Antwort darauf lautete: "Tapfer und edel, und a Dickschädel – des isch der Schwob." Auch besang der Männerchor die Schönheit des Schwabenlandes – vom Remstal bis zum Bodensee. Ein weiterer Titel besang die Schönheit des Mädchens vom Lande, zudem sang die Sängerabteilung den schwäbischen Feierabend, bei dem etwa die Besenwirtschaft zur Einkehr lädt. Zum Ausklang ihres Auftritts gaben die Sänger Trink- und Weinlieder zum Besten, etwa "I han a durschtigs Gürgele" odere "Schaffa ghört abgschafft." Durch den Abend führte Wolfgang Wulz als Vorsitzender des Vereins schwäbische mund.art Wulz moderierte auf Schwäbisch und kündigte nach der Sängerabteilung den schwäbischen Mundartdichter Hanno Kluge an. Kluge sei ein "waschechter Sendelfenger Käsreiter", der jetzt bei den "Dagersheimern Schlapphüten" wohnt. Hanno Kluge ist ein richtiges schwäbisches Urgestein, seit über 30 Jahren schreibt er Gedichte in schwäbischer Mundart.

Einige Bücher geschrieben