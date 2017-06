Rottenburg Umrandung der Gräber fehlt

Hannelore Renz brachte das Ärgernis bei der Sitzung des Ortschaftrates auf den Punkt: Nachdem ein Urnengrabfeld voll belegt ist, die letzten beiden Gräber aber noch keine Umrandung haben und neue Urnengräber nun einfach ausgepflockt werden und die Umrandung völlig fehlt, nannte sie diesen Umstand als "nicht glücklich".

Der dafür zuständige Ulrich Marose von der Stadt Rottenburg war vor Ort und räumte dann auch ein, dass es Schwierigkeiten mit der ausführenden Firma gebe. Es könne Herbst werden, bis sich in dieser Angelegenheit etwas tue.

Das wiederum wollte Edgar Breuling so nicht akzeptieren. Man müsse in der Stadt doch planen. Dass ein Gräberfeld voll werde, sei abzusehen. Da müsse man doch frühzeitig reagieren. Ulrich Marose dazu: "Ich tue was möglich ist, notfalls muss eben der Bauhof einspringen".