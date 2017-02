Rottenburg Rinder- und Schweineköpfe als Kunstobjekte

Doch halt – beim näheren Hinsehen entdeckt man gehäutete Tiere, eher tot als lebendig. Verstörend und ästhetisch zugleich erschließt sich Vera Mercers Bilderkosmos auf ganz eigentümliche Art.

Die Besucher der Ausstellung sagen denn auch, dass die Fotos Geschmackssache seien. Eine Frau meinte sogar, ihr sei etwas schlecht geworden. Noch bis zum 5. März zeigt der Kulturverein Zehntscheuer in seinen Ausstellungsräumen in der Zehntscheuer großformatige Fotos der Fotografin Vera Mercer, die in Omaha und Paris lebt und arbeitet.

1936 geboren, ist Vera Mercer nurmehr ihr Künstlername. Eigentlich heißt sie Vera Mertz. Sie war lange Jahre verheiratet mit dem Künstler Daniel Spoerri, der ihr auch ihre erste Kamera schenkte. In den 1960er-Jahren porträtierte sie erfolgreich Künstler der Avantgarde wie Tinguely, Duchamp, Andy Warhol oder Samuel Beckett.