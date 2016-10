Rottenburg Neuer Leiter der Beruflichen Schule

Rottenburg. Acht Jahre hatte Kugler die Geschicke der Beruflichen Schule in Rottenburg geleitet. Nun wurde als neuer Schulleiter Dieter Kampka in sein Amt eingeführt, er war bislang als stellvertretender Schulleiter an der kaufmännischen Wilhelm-Schickhard-Schule in Tübingen tätig. Der 59-Jährige aus Rottenburg-Oberndorf wurde in einem Festakt mit rund 100 Vertretern aus der regionalen Politik und Wirtschaft von Susanne Pacher vom Regierungspräsidium in sein neues Amt eingeführt. Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von Jungmusikern der Rottenburger Musikschule sowie vom Schüler-Lehrer-Chor der Beruflichen Schule.

"Pokémons erziehen heute unsere Kinder"

Dieter Kampka forderte in seiner Antrittsrede "wieder mehr Mut zur Erziehung". Damit machte er auch deutlich, wohin das "Schiff Berufliche Schule" unter seiner Leitung fahren soll. Kampka meinte, er habe auf "einem Schiff angeheuert, das auf einem guten Kurs ist". Es gelte nun, das Schiff weiterhin sturm- und hochseetauglich zu machen. Der derzeitige Pluralismus in der Gesellschaft berge die Gefahr der Beliebigkeit, verbunden mit einem Werteverlust. In den Medien sei eine "Dominanz der Häme" weit verbreitet. "Pokémons erziehen heute unsere Kinder", kritisierte Kampka. Elternhäuser, Schule und Ausbildungsbetriebe müssten heute den Jugendlichen gemeinsam Werte zur Orientierung vermitteln.