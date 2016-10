Rottenburg Netzwerke in Fernost bilden

Rottenburg. Vertreter der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg haben die japanische Forsttechnikschau in Fukujiyama besucht. Nach einer erfolgreichen Beteiligung der Hochschule mit einem eigenen Stand an der Forsttechnikmesse in Gifu im vergangenen Jahr, stand nun das Netzwerken mit neuen Partnern im Vordergrund.