Rottenburg Musikschulfest lockt viele Familien in die Sprollstraße

Rottenburg. "Musik liegt in der Luft" – dies hätte das Motto des Musikschulfestes am Samstagnachmittag sein können, zu dem einige hundert Familien in das VHS-Gebäude kamen. Alle Kinder, die mindestens fünf Stationen im Gebäude Alte Realschule besuchten, erhielten einen knallroten Luftballon, der sogar fliegen konnte. In Minikonzerten zeigten Schüler der Musikschule ihr Können, etwa an Streichinstrumenten, am Klavier oder an den Blockflöten. Die Dozenten standen dabei den kleinen Musikanten begleitend zur Seite. Auch Gitarrenschüler zeigten ihr Können. Ziel des Musikschulfestes war nicht zuletzt, das Instrumentenkarussell publik und bekannt zu machen. Hier dürfen die kleinen Musikschüler im Rahmen eines Semesters herausfinden, welches Instrument zu ihnen passt – und dürfen unterschiedliche Instrumente ausprobieren.