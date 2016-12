Rottenburg Musiker begeistern 230 Zuhörer

Mit "Speak Softly Love", dem Titelsong des Filmklassikers "Der Pate" und der Titelmelodie aus "Hymn to the red October" starteten die Musiker die "Film und Musical-Gala" par excellence.

Als nächstes folgte die "West Side Story". Die furiose Grundstimmung des Mambo, die sich durch das ganze Stück hindurch immer mehr steigert, wurde vom Musikverein Wurmlingen durch variierende Perkussionsinstrumente und wilde Metren perfekt umgesetzt. Mit der "Forrest Gump Suite" von Alan Silvestri aus dem Film "Forrest Gump" setzte das Orchester das Konzert in einer Gänsehaut-Atmosphäre fort. Auf den Notenständern befand sich anschließend "You’ll be in my heart" aus Disneys Musical "Tarzan". Mit einem Mix durch die verschiedensten Musikrichtungen von Rock’n’Roll bis Break Dance und Country ließen die Musiker in "Selections from Starlight Express" die Züge klangvoll durch die Halle brausen.

Die Gäste verlangten nach einer Zugabe, der "Colonel Bogey March" aus dem Film "Die Brücke am Kwai" folgte. Mit dem Wurmlinger Heimatlied "Droben stehet die Kapelle" verabschiedeten sich die Musiker endgültig von der Bühne.