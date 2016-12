Rottenburg Mehrere Problemzonen in Sachen Verkehr

Der Ergenzinger Ortsvorsteher Reinhold Baur stellte zu diesem Problem eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage in Aussicht, der dann Radarmessungen folgen sollen.

Ex-Ortschaftsrat Alfred Müller schlug in dieselbe Kerbe. Auch in der Edelmannstraße werde viel zu schnell gefahren. Er selbst habe darum immer wieder einen Ball auf die Straße gekickt, was die Autofahrer dann zum Abbremsen animiere. Allerdings, so Müller vor den mehr oder minder amüsierten Ortschaftsräten, sei dann die Polizei zu ihm gekommen, weil sich offensichtlich jemand darüber aufgeregt habe, dass so ein "alter Mann" immer wieder Bälle auf die Fahrbahn kicke.

Christa Richter verwies darauf, dass in der Bergstraße teilweise auch chaotische Zustände herrschen. Da im oberen Drittel meistens alles zugeparkt sei und die Autofahrer bei Gegenverkehr dann lange warten müssten, würden sie einfach den Gehweg nutzen, um aneinder vorbei zu kommen.