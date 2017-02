Rottenburg Kopp-Verlag streicht sechsstellige Summe

Der Kopp-Verlag hat nach eigenen Angaben pro Jahr eine niedrige sechsstellige Summe an Rottenburger Vereine und Projekte verteilt. Den Löwenanteil dürfte das Sponsoring des TVR ausgemacht haben. Wen genau der Kopp-Verlag noch unterstützt hat, möchte Geschäftsinhaber Jochen Kopp auf Anfrage nicht sagen. Wenn das öffentlich werde, gerieten die entsprechenden Vereine, Schulen und Kindergärten unter Druck. Das wolle er ihnen ersparen und lasse in diesem Jahr alle finanziellen Zuwendungen auslaufen.

So heißt es in einer Verlautbarung des TVR. Ist das die ganze Wahrheit oder fehlt Kopp möglicherweise das Geld? Eher nicht. Laut Kopp verzeichnete der Verlag 2016 einen Umsatzrekord in der 24-jährigen Unternehmensgeschichte. Zum Gewinn macht Jochen Kopp keine Angaben.

Welche Vereine oder Projekte noch von Kopps Rückzug betroffen sind, weiß Oberbürgermeister Stephan Neher (CDU) nicht, wie er gestern auf Anfrage sagte. Städtische Einrichtungen hätten nicht auf der Spendenliste des Kopp-Verlags gestanden. Entgegen anderslautender Gerüchte sei auch das Neckarfest nicht von Kopp unterstützt worden. Allerdings sei das von Vereinen auf dem Neckarfest veranstaltet Teufelesrennen, bei dem Gummienten im Neckar um die Wette schwimmen, mit Geld aus Kopps Kasse mitfinanziert worden, so Neher.