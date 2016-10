Rottenburg Klimmzüge für das Fitness-Abzeichen

Rottenburg-Ergenzingen. So ist der Fall in Ergenzingen, wo sich ein großer Teil der Wehr Radfahren, Laufen oder anderen Sportarten widmet. "Bislang machte das jeder für sich selbst", so Abteilungskommandant Frank Baur.

"Bis jeder von jedem wusste, wie und wo er sich sportlich betätigt, dauerte es eine Weile", sagt Baur. Nachdem man Gemeinsamkeiten entdeckt habe, sei die Idee entstanden, miteinander etwas zu machen, nämlich das Deutsche Feuerwehr Fitness-Abzeichen (DffA).

Eine überdurchschnittliche körperliche Leistungsfähigkeit ist im Feuerwehrdienst neben fachlichem Wissen die notwendige Voraussetzung zur Erfüllung der gesetzlich übertragenen Aufgaben. So steht es in den DffA-Grundsätzen und weiter: "Nur so könnten Feuerwehrangehörige dem täglichen Feuerwehrdienst mit seinen ständig wechselnden und plötzlich auftretenden Gefahrensituationen gerecht werden".