Rottenburg Klein, gemein und unterhaltsam

Rottenburg. Unter dem Motto "Klein, gemein und unterhaltsam" stellte er einige seiner Kurzkrimis vor, die er in den vergangenen Jahren schuf.

Zudem zeigte die Rottenburger Ehrenamtskoordinatorin Andrea Narr auf, welche Veranstaltungen in der Reihe "Weiterbildung für Bürgerengagement und Ehrenamt" in den kommenden Monaten geplant sind.

Auftaktveranstaltung war die Krimilesung mit Jürgen Seibold, und bereits gestern folgte die zweite Veranstaltung, das Seniorenforum in der Zehntscheuer. Am Freitag, 17. November, kann man in Hailfingen Kinderschminken lernen, und am Dienstag, 21. November, berät Guido Ingendaay, was in Vereinen gemacht werden kann, wenn es heikel wird. Ingendaay ist Coach und Supervisor.