Rottenburg Hautfarbe oder Konfession sind egal

Am Eröffnungstag gab es Geschnetzeltes mit Bandnudeln, gestern durften sich die Leute über eine Kartoffelsuppe sowie Cordon Bleu mit Kartoffelecken freuen. Neben dem mehrgängigen Tagesmenü bietet die Vesperkirche bis zum 18. Februar auch Sozialberatung für bedürftige Menschen an, zudem schneidet eine Friseurin zweimal wöchentlich all jenen, die eine neue Frisur brauchen, die Haare.

Zum Mittagessen gibt es auch oft Tischmusik, die all jene anbieten, die bei der Vesperkirche arbeiten oder essen. Die Sozialberatung übernimmt die neue Diakonin Susanne Mehlfeld, sie kümmert sich um die Belange der bedürftigen Menschen.

"Kommt, es ist alles bereit", ist das Motto der neuen Vesperkirchenzeit. Und gesorgt ist für alles: Es gibt Apfelsaft und Wasser, Kaffee und Kuchen sowie Suppe, ein Menü und Nachtisch. Sogar Salatreste werden zum Mitnehmen bereitgestellt, ebenso geistige "Nahrung" wie Bücher oder Zeitschriften.

Hinter der Vesperkirche steht die evangelische Kirchengemeinde, in deren Gemeindezentrum in der Kirchgasse die Mahlzeiten angeboten werden. Unterstützt wird die evangelische Kirchengemeinde von den katholischen Kirchengemeinden in Rottenburg, von Menschen mit unterschiedlichen Konfessionen und auch von Helfern aus den Teilorten.

Gedacht ist der offene Mittagstisch für all jene Menschen, die von Armut betroffen sind, für einsame Menschen, Alleinerziehende oder Rentner. Neben der Mahlzeit gibt es guten Zuspruch und menschliche Wärme in einer Tischgemeinschaft. Ziel ist es, den Gottesdienst aus den Kirchenbänken hinauszutragen in die Gemeinderäume.