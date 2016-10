Rottenburg Gebäude ist optimal geeignet

Dank zollte Neher nicht nur allen am Bau Beteiligten, sondern auch dem evangelischen Kindergarten, der vorübergehend in der Kleinkindbetreuung eingesprungen sei. Dankesworte gab es auch für das Personal, denn wenn Letzteres sich nicht entsprechend einbringe, dann werde das auch mit den Kindern nichts.

Die Leiterin der Kinderkrippe, Lara Radtke, sagte allen am Bau beteiligten kollektiven Dank, derselbe galt auch für ihre Mitarbeiterinnen Silke Straub und Michaela Kindler und einer Praktikantin, für ihre tatkräftige Unterstützung in den letzten Wochen.

Selbige seien sehr ereignisreich gewesen. Die Konzeption dieser Einrichtung sei ein stetig wachsender Prozess, so Radtke. Wichtig sei ihr vor allem, das Kind Kind sein zu lassen. Danach werde gehandelt und ausgebildet. Die Kinderkrippe sei ein Ort zum Spielen, Toben, Lernen und Experimentieren. Jedes Kind sei einzigartig.

Das neue Haus soll in absehbarer Zeit einen Namen bekommen. Dieser werde sich wohl an den Namen der beiden Gruppen orientieren (Sternchen- und Wölkchenkinder). Man freue sich darüber, dass im nächsten Jahr die Gruppe der Sternchenkinder Verstärkung durch die der Wölkchenkinder bekomme. Architekt Stephan Oberdörfer vom Büro Panzer in Tübingen meinte, das neue Haus überzeuge durch eine klare und eigenständige Architektur.

Die Nachbarin und Leiterin des Katholischen Kindergartens, Schwester Monike, betonte, dass sie selbst schon in diesem Haus gewohnt habe und der Umbau immer ein Anliegen für sie gewesen sei und weiter: "Wir Schwestern haben uns in diesem Hause immer sehr wohl gefühlt". Sie übergab ein Bild von Pater Kentenich und bot Radtke eine offene Nachbarschaft an.

Letzter Redner im Bunde war der Katholische Pfarrer Klaus Rennemann. Bevor er das neue Zuhause der Kinder segnete, bezeichnete er die Krippe als ein Stück gelebter Nächstenliebe gegenüber denjenigen, die auf diese Einrichtung angewiesen seien.