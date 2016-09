Rottenburg Frauen haben nie Theater gemacht

Ortsvorsteherin Sabine Kirschner strahlte über das ganze Gesicht: Sie ist stolz auf Hailfingen und das lebhafte Vereinsleben, damit wird das Dorfleben lebens- und liebenswert. Selbstverständlich besteht zwischen Ortsverwaltung und Vereinen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Jeder hilft jedem.

Seit 2013 arbeiten Joachim Baur, Ralf Fleisch, Florian Rieder und Joachim Tränker an der Spitze des Vereines.

Was ist also das Besondere am Schützenverein? Die Antwort: "Wir pflegen Kameradschaft, das beweisen auch unsere Leistungen bei baulichen Veränderungen, Tausende von Euro konnten wir so einsparen. Ohne dass die ganze Truppe mitarbeitet hätte, hätten wir weder Um- und Ausbau oder die Modernisierung der Schießanlagen stemmen können". Das Schöne an der Vereins-Philosophie ist, dass auch auf Zugezogene – im Fachjargon "Reigschmeckte" – zugegangen wird.

Viele Waffenarten werden angeboten

Zu den Öffnungs- und Trainingszeiten kann jeder im Schützenhaus vorsprechen. Dort kann man sein Interesse für eine bestimmte Waffenart äußern. Das könnte kompliziert werden, denn der Schützenverein ist mit seinem Angebot top: Luftgewehr und -pistole, Kleinkaliber, Gewehr, freie Pistole und Bogen sind im Angebot. Kids können in Begleitung mit Lasergewehren schießen.

Hohe Konzentration und Körperbeherrschung sind Grundlagen fürs Schießen. Die Trainingsbasis wie Anlage und Waffen werden vom Verein gestellt. Schnupperstunden sind vorab kostenlos.

Die Frage: "Ihr habt mehr als 120 Mitglieder, davon sind 78 passiv" wurde mit einem milden Lächeln beantwortet. "Da drüben sitzt der Stammtisch, viele sind länger als 40 Jahre dabei. Am Sonntag kommen sie zum Frühschoppen, spielen Karten, diskutieren und schwelgen in Erinnerungen. Gibt es etwas Natürlicheres, als beim alten Verein dabei zu sein?".

Beim Gespräch mit den Senioren bestätigte sich: "Dass man beim Schützenverein ist, gehört zum guten Ton". Die Arbeit in der Landwirtschaft war früher hart, man hatte sich die ganze Woche auf den Verein gefreut, saß gerne beieinander, hat gesungen und so manche Weinflasche geköpft. Die Frauen hätten gewusst, wo man ist und hätten kein Theater gemacht, wenn man erst nach Mitternacht nach Hause kam.

Am 28. Februar 1926 wurde der Verein von 44 Personen gegründet. Das Ziel in den Statuten hat sich nicht geändert: "Hebung der Schießfertigkeit, Erziehung zur Vorsicht im Umgang mit Waffen, Zusammenschluss von Angehörigen aller Kreise zur kameradschaftlichen Ausübung des Sports, Unterstützung der Bestrebungen, ihn zu einem Volkssport zu machen sowie der Anspruch, dass der Verein auf neutralem Boden und fern jeglicher Politik steht".

Moderate Preise und volle Teller

Der Schützenverein kann stolz auf sich sein, er hat nicht nur über 90 Jahre lang die Statuten aufrecht erhalten, sondern ein gut organisiertes, fröhliches Geburtstagsfest auf die Beine gestellt. Zahlreiche Gäste haben sich rundum wohl gefühlt. 30 Mitarbeiter in Schichten haben sich um Wünsche bemüht, immer höflich und hilfsbereit; die Preise waren moderat und die Teller reichlich voll.