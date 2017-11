Rottenburg Feuriges Temperament des Südens

Rottenburg. Draußen ist es kalt und stürmisch, die Regentropfen klopfen an die Fenster der Festhalle. Ganz anders drinnen: Spanische Melodien erfüllen den Raum. Sie bringen ein bisschen Sonne nach Rottenburg und laden ein zu einer musikalischen Reise in den Süden Europas.

Unter dem Motto "¡Viva España!" – "Es lebe Spanien!" hatten die Musiker der Stadtkapelle zu ihrem Herbstkonzert eingeladen. Ihr neuer Dirigent Rainer Kropf hat einige persönliche Kontakte nach Spanien und war so auf die Idee dieser musikalischen Reise gekommen.

"Was man immer nicht weiß, aber in Spanien gibt es eine lange Tradition an Blasmusik und nicht nur viele, sondern auch große Kapellen", war die Erklärung. So wurden den ganzen Abend Stücke spanischer Komponisten aufgeführt.