Rottenburg Erster Preis für Grundschule mit drei Gebäudeteilen

Oberbürgermeister Stephan Neher betonte, dass der klare, dreiteilige Gestaltungscharakter die Jury letztlich überzeugt habe. Neher hob bei der gestrigen Vorstellung der Entwürfe hervor, dass die Entscheidung im Preisgericht einstimmig gewesen sei.

Der erste Preis geht demnach an eine Architekten-Arbeitsgemeinschaft. Zu ihr gehören Rempfer Architekten aus Mössingen sowie das Architekturbüro Hippmann/Hardegger aus Stuttgart. Der zweite Preis wurde an Panzer Architekten aus Stuttgart vergeben. Weitere Plätze wurden nicht vergeben, da teilweise die Anforderungen und Vorgaben nicht erfüllt wurden.

Die neue Schule soll 2,5 Millionen Euro kosten, so Neher. Davon wird die Stadt 33 Prozent an Schulbauförderung zurückbekommen. Am Donnerstagabend fiel die Entscheidung, welcher Entwurf den Zuschlag bekommen würde.