Rottenburg Einige Wochen Vorbereitung haben sich vollauf gelohnt

Die Stimmung hätte nicht besser sein können. Nach der Prozession und dem Fronleichnamsgottesdienst wurde gefeiert. Die Gäste, darunter auch viele Ausflügler aus nah und fern, wurden bestens mit tollem Kartoffelsalat, gefülltem Schweinehals und Spätzle oder Steak mit Pommes und einer Salatplatte bewirtet. Wer wollte, labte sich an kühlem Bier, Apfelschorle oder sehr gutem Wein. Auch für die Unterhaltung der Gäste sorgten Margret Straub als erste Vorsitzende des Musikvereins und rund 50 freiwillige Helfer. "Alle aktiven Musiker und auch viele passive Mitglieder helfen jedes Jahr bei der Organisation der Fronleichnamhocketse mit", berichtete Margret Straub im Gespräch mit unserer Zeitung. Einige Wochen hätten die Vorbereitungen für das Fest in Anspruch genommen. So mussten die Musikauftritte festgelegt werden, das Essen wurde geplant, und auch mit der Brauerei musste besprochen werden, wie viele Biertischgarnituren aufgestellt werden.

An die tausend Gäste waren sicherlich den ganzen Tag über in Baisingen. Das Programm konnte sich sehen lassen: Den Auftakt machte die Sängerabteilung des Sportvereins, die Frühling, Sommer und Wein besang. 2016 hatte der Musikverein vier weitere große Marktschirme gekauft, eigens für die Bewirtung des Neckarfestes und der Fronleichnamhocketse. Am kommenden Wochenende geht es beim Musikverein auch wieder rund: Dann steht das Neckarfest an, bewirtet und gefestet wird im Zwinger. Auch dann wird die legendäre Bierkrugrutsche wieder aufgestellt – wer den Bierkrug direkt unter den Zapfhahn bugsiert, erhält ein Getränk seiner Wahl.

Zwei stressige Wochen also für den Musikverein Baisingen. Doch Margret Straub nimmt es gelassen – immerhin lebt der Musikverein von solchen Aktivitäten, und auch das finanzielle Polster kann sich hinterher sehen lassen. Das gestrige Programm der Fronleichnamhocketse gestalteten neben der Sängerabteilung auch der Musikverein Wolfenhausen, der Kindergarten Baisingen, der Musikverein Haigerloch-Hardt sowie die Jugendkapelle Göttelfingen/Baisingen. Ab 18 Uhr spielte dann die Band "Sang Over", dies bis in die Abendstunden. Viele Gäste kamen heuer eigens wegen dem Auftritt dieser Band, die insbesondere das jüngere Publikum anzog.