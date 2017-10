Rottenburg Ein Loblied auf den Apfel

Rottenburg. An zahlreichen Ständen konnte man Produkte rund um Apfel und das Obst erwerben, man durfte oftmals aber auch von den Leckereien probieren. So verteilte etwa Thomas Däuble am Stand von Eckenweiler Äpfel zum Verkosten, und es gab dazu auch Apfelsaft oder Apfelwaffeln. Auf dem Marktplatz lockte ein vielfältiges kulinarisches Angebot, zudem gab es rund um die Zehntscheuer und in der Altstadt einen Regionalmarkt. Dicht gedrängt saßen Menschen an Biertischen auf dem Marktplatz und ließen sich regionale kulinarische Köstlichkeiten aus Küche und Keller schmecken, ein edler Tropfen Wein aus der Region durfte ebenso wenig wie Bier aus dem Nachbarort Remmingsheim fehlen.

An vielen Ständen gab es zudem auch selbst gebrannten Schnaps, Marmelade oder Säfte – aus heimischem Obst hergestellt. Früchte speziell aus Streuobstwiesen verarbeiten Annette und Bernd Siemens aus Kornwestheim zu Senf, Chutneys, Schnaps, Likör oder Essig.

Aus Empfingen war der Imker Sergej Dobler nach Rottenburg zum Goldenen Oktober gekommen, hier bot er Kastanienhonig sowie Wald- und Blütenhonig an. Aus Hörschweiler angereist war Thomas Berger, der Seifen, Apfelessig oder auch Öl verkaufte und hierzu den Ertrag seiner Streuobstwiesen verwendet.