Rottenburg Ein barrierefreier Zugang zum Gebäude

Rottenburg-Ergenzingen. So ist es auch beim Bahnhofsvorplatz, an dem nun der erste Bauabschnitt verwirklicht werden soll. Das wenig einladend wirkende Gelände wird nun an der Einfahrt, an der Süd- und Westseite, sowie der Fläche zwischen Bahnhof und ehemaligem Güterschuppen saniert. Dadurch wird auch ein barrierefreier Zugang zum ehemaligen Bahnhofsgebäude möglich.

Eine Vorstellung der Planung erfolgte von Vertretern des Planungsbüros und des städtischen Tiefbauamtes. Auf der nördlichen Seite wird es künftig 15 Stellplätze geben, auf der südlichen acht. Hinzu kommt eine überdachte Haltestelle für Busse.

Die Fahrbahnbreite soll sechs Meter betragen. Die derzeit gegenüber dem Bahnhof bestehenden Parkplätze mit Rasengittersteinen bleiben erhalten. Ansonsten wird die Sanierungsfläche im Fahrbereich mit Betonsteinen und im Parkbereich mit Rasenfugensteinen ausgelegt. Außerdem soll ein Schotterrasenpfad zur Südrampe des Güterschuppens dafür sorgen, dass die Rampe genutzt werden kann.