Rottenburg Dorfmitte bekommt ein neues Gesicht

Rottenburg-Hailfingen. Insgesamt sechs Entwürfe hatte die Beurteilungskommission Mitte Januar zu begutachten und bewerten. "Das ist das Schöne an solchen Ausschreibungen, es wird eine Aufgabe gestellt und man erhält verschiedene Lösungen", erklärte Markus Gärtner vom Hochbauamt. Das Rennen machte schließlich die Idee einer Architekten-Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus dem Büro Rempfer Architekten aus Mössingen und dem Stuttgarter Marco Hippmann.

Die neue Grundschule umfasst drei Gebäude. "Im Zusammenspiel mit dem Rathaus bildet es das neue Gesicht des Ortskerns", erläuterte Marco Hippmann am Dienstagabend dem Gemeinderat. Der Zugang erfolgt ebenso wie beim Rathaus auf der Westseite, wo auch die Kirche, der Dorfladen und die Metzgerei liegen. Der Schulhof befindet sich in einem geschützten Bereich, nicht direkt an der Hadolfinger Straße. Der Verkehr soll an dieser Stelle beruhigt werden, damit die Kinder in Sicherheit zur Schule gelangen können.

"Unser Ziel war es, die schon bestehenden Gebäude mit einzubinden und die Gebäudekörper so zu treffen, dass das Ortsbild nicht gestört wird", so Hippmann. Sein Projektpartner Ernst-Martin Rempfer führte weiter aus: "Zwischen den verschiedenen, zentralen Einrichtungen des Orts werden viele Wegverbindungen geschaffen."