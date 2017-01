Rottenburg Der Wahnsinn an Heiligabend

Musikalisch umrahmt wurde der Abend von den Blockflötenschülern, der Jugendkapelle und dem Aktiven Blasorchester.

Vorsitzender Egon Gäntzle ehrte zahlreiche fördernde Mitglieder, darunter auch die Ehrenmitglieder Erich Biesinger und Wolfgang Sieß für 70 Jahre Mitgliedschaft. Die Ehrung der aktiven Musiker nahm Bernhard Weber, Kreisvorsitzender im Blasmusikverband Neckar-Alb, vor. Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft erhielt Anton Engst die Ehrennadel in Bronze, für 20 Jahre die Ehrennadel in Silber Christina Frick. Jürgen Binder erhielt für 40-jährige aktive Mitgliedschaft die Ehrennadel in Gold mit Diamant.

Die Förderermedaille in Silber mit Urkunde für 15-jährige Tätigkeit erhielt Winfried Haug, lange Zeit im Ausschuss des Musikvereins und derzeit der Vorsitzende für den Wirtschaftsbereich.

60 Jahre alt wurde die Jugendkapelle im vergangenen Jahr. Grund genug, alle bisherigen Jugendleiter des Vereins und die Musiker der ersten Jugendkapelle beim Familienabend mit einem Bildkalender aus den vergangenen 60 Vereinsjahren zu überraschen. Die "Bilder eines Jahres" brachten so manche Erinnerungen und Lacher aus dem vergangenen Vereinsjahr zu Tage.

Weitere Informationen: www.mvwurmlingen.de