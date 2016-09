Rottenburg Der Neckar kann mit allen Sinnen erlebt werden

Rottenburg. Mit Spiel, Spaß und Infos begleitet ein Rahmenprogramm den Neckarkongress in Rottenburg. Während Fachleute auf Einladung des Landesumweltministeriums am Freitag, 23. September, in der Zehntscheuer über Gestaltungsmöglichkeiten der Kommunen am Neckar und Entwicklungen diskutieren, können Bürger den Fluss und seinen Lebensraum mit allen Sinnen erleben.