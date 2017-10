Rottenburg Darth Vader als echter "Schwob"

Er ist Schwabe durch und durch, geboren in einem Dorf bei Reutlingen war für ihn von frühester Kindheit das Schwäbische die Muttersprache. Eine ältere Nachbarin, ein Original, gab zu allem ihren Senf und sie hatte für alles "alte Bauernregeln". So habe der kleine Dominik wahrscheinlich das Schwäbisch schon mit dem Most in der Milchflasche eingesaugt.

Wenn es nach Kuhn geht, gibt es viele Gründe, schwäbisch zu schwätzen. Einer davon ist, dass die NSA beim Abhören nix versteht. Manchmal wird er derb in seinen Aussagen, er schielt auch über die Landesgrenze hinaus mit den Dialekten.

Abgesehen von dem sprachlichen Feuerwerk präsentierte er auch Video-Clips und Filmszenen, die von ihm ins Schwäbische übersetzt beziehungsweise synchronisiert werden. Stars und Sternchen, Politiker und Sportler wären sprachlos, wenn sie sich in dieser Rolle hören würden. Barack Obama, Arnold Schwarzenegger, Dschungel-Indianer, original Wüstensöhne von der Schwäbischen Alb, Darth Vader oder James Bond, allen wird das schwäbische Bonbon in den Mund geschoben. Stürmischer Applaus, Lachtränen, Trampeln und Bauchweh vor Lachen bestätigen den Erfolg von Dominik Kuhn.

Ein vom Publikum beliebter Punkt ist die Vorstandssitzung des fiktiven Vereins "SV 49 aus Leimerstetten" umgeschnitten und –synchronisiert, dabei werden die Sitzungen des Deutschen Bundestags auf’s Korn genommen. Alle waren begeistert.

Dominik Kuhn ist Produzent, Regisseur, Sprachkünstler (Voice Artist), Komiker, Musiker und Übersetzer. Er produziert für den SWR und steht jetzt endlich wieder für seine Fans und alle die es werden, auf der Bühne. Der Abend war gelungen. Lachsalven, Zugaberufe und ein mehr als begeistertes Publikum dankten es dem Künstler.