Rottenburg Cypress Hill kommen zum Open-Air

Der Vorverkauf für das Konzert von Cypress Hill startet heute, 2. März, bei der Kreissparkasse Tübingen, bei reservix.de und bei www.koko.de

Die Tour von Cypress Hill im vergangenen Jahr geriet zu einem wahren Triumphzug für B Real, DJ Muggs und Sen Dog. Bevor es die Band erneut ins Studio zieht, gibt es noch mal eine Dosis "Stoned Funk" für die deutschen Fans.

Ihre Mission für die Legalisierung von Marihuana brachte der Band neben der erwartungsgemäßen Kontroverse auch ein weißes Alternative Rock-Publikum, so dass ihre Singles "How I Could Just Kill a Man", "When the Shit Goes Down" und natürlich "Insane in the Brain" zu weltweiten Hits wurden.