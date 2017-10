Rottenburg Chrisam und Weihrauch: Altar ist geweiht

Seine Predigt begann Renz mit einem Glückwunsch an die Kirchengemeinde. Man staune, was nach dieser Innenrenovierung aus der früheren Heilig-Geist-Kirche geworden sei, so Renz. Da früher Altar und Ambo weit weg von den Gläubigen gewesen seien, habe der Pfarrer wohl ab und zu seine Schäflein mit dem Fernglas suchen müssen, so Renz, der daran erinnerte, dass man im Jahr 1969 die nunmehr 50 Jahre alte Kirche mit 500 Plätzen gebaut habe.