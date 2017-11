Rottenburg Britischer Klassiker "Fish & Chips" kommt gut an

Die Kauflustigen kamen aus der gesamten Region, wie die Nummernschilder verrieten. Am Abend war die Fußgängerzone in der Königstraße brechend voll. Als gutes Zugpferd fürs Glamourshopping fungierten auch die Food-Trucks mit Streetfood, die erstmals vom HGV fürs Glamourshopping verpflichtest wurden. Bei den Foodtrucks gab es ein reichhaltiges Speisenangebot, etwa Knödel beim "Knödelkönig". Dort konnte man aus unterschiedlichen Varianten wählen. Beliebt war aber der Speckknödel. Oder man konnte die Grundlage für einen guten Punsch erstehen, die Kräuter und Gewürze musste man nur noch mit Rotwein aufgießen. Argentinisches Steak kam ebenfalls sehr gut an, ebenso die britischen "Fish and Chips", Fisch mit Pommes in einer Tüte. Dazu erklang britische Musik, etwa von Rod Stewart.

Langos gab es ebenfalls, in süßer oder salziger Form, oder Pizza sowie veganes und vegetarisches Fastfood mit Gemüse-Pommes. Burger liefen den Steaks fast den Rang ab, und wer es exotisch mochte, kam bei vietnamesischem Essen voll auf seine Kosten. Zum Nachtisch dann Donuts.

Die Geschäfte der HGV-Einzelhändler hatten bis 22 Uhr geöffnet, so dass einige Schnäppchenjäger bereits erste Weihnachtseinkäufe tätigten. Die Läden waren nicht zuletzt aufgrund des Regens sehr gut besucht. Man drängelte sich etwa beim Weippert oder in den anderen Läden des HGV. Auf dem Marktplatz war der Platz den Food-Trucks geschuldet, hier drängelten sich die Hungrigen unter Wärmepilzen und Schirmen.