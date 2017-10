Rottenburg-Ergenzingen (kra). Da bislang etliche Baugrundstücke infolge des noch nicht endgültig abgesegneten Hochwasserschutzes im Göttelfinger Tal brach liegen, habe er bei den zuständigen Behörden nachgehakt, so der Ortsvorsteher. Man könne davon ausgehen, dass es bautechnisch keine Erhöhung der Schutzmaßnahme im Göttelfinger Tal geben würde. Entsprechender Hochwasserschutz könne vermutlich auch durch eine Drosselung der Wassermenge erfolgen. Die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen um den Ergenzinger Bahnhof sollen in zwei bis drei Wochen beginnen. Die ausführende Baufirma sei derzeit noch an ein Projekt in Rottenburg gebunden, so der Ortsvorsteher. Ergänzend dazu erfolgte noch die Mitteilung, dass mit dem zweiten Abschnitt der Friedhofssanierung am 4. Oktober begonnen werde.