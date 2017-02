Rottenburg Als Jäger und Sammler weltbekannt

Starzachs Bürgermeister Thomas Noé nahm diese erneute Auszeichnung zum Anlass, dem "weltweit bekannten Mäsklesammler" zu danken und seine Leistungen anzuerkennen und zu würdigen. "Er ist ein berühmter und geschätzter Sympathie- und Werbeträger der Gemeinde und trägt den Namen Starzach jetzt in die ganze Welt."

Noé erinnerte unter anderem an eine chinesische Delegation, die dem Bierlinger Museum 2014 einen Besuch abstattete, die Ausstellungen 2011/12 in Dakar, als T-Shirts mit dem Aufdruck "Starzach" an Jugendliche als Reisepräsent verteilt wurden, an den Empfang bei der dortigen Deutschen Botschaft, etliche Fernsehaufzeichnungen und die vielen Besuche von Kindergärten, Schulen und Vereinen aus der näheren Umgebung. "Sie sind ein geschätzter und geachteter Sympathieträger Starzachs", formulierte es Noé. Und das tolle ist: "Ich mache weiter!", sagt Weschenmoser und er wisse auch schon, wo und wann er Zuwachs ergattern könne.