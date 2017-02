Rottenburg 109 Fahrer sehen das Blitzlicht

Am 30. Januar wurde in der Gosbertstraße beim Friedhof die Geschwindigkeit von Fahrzeugen gemessen. Zwischen 17.45 und 19.45 Uhr fuhren 532 Fahrzeuge durch die Messstelle, elf davon waren zu schnell unterwegs. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 65 Stundenkilometern, obwohl nur 50 erlaubt sind.

107 statt 70 gefahren

Am 31. Januar wurde in der Stehelinstraße in der Tempo-30-Zone geblitzt. Zwischen 14.55 und 16.45 Uhr wurden insgesamt 213 Fahrzeuge gezählt, davon waren 40 zu schnell, die Höchstgeschwindigkeit lag bei 47 Stundenkilometern.