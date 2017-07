Rosenfeld Zuschauer genießen die kurzweiligen Spiele

Als Sieger ging aus dem Turnier die Mannschaft Hit Mix hervor. Auf den weiteren Plätze folgten die Teams A bissle von allem, Just for fun, Old Schmätterhand, Volleyball Herrenzimmern, Sechs richtige plus Superzahl, Loss Blocker, Uhu’s, Dartfreunde Kanone und Die Bäume. Am Nachmittag wurde ein C-Jugend Einlagenspiel der SGM Schömberg/Täbingen gegen die Mannschaft aus Zimmern ob Rottweil ausgetragen. Gewonnen haben die Gäste mit fünf zu eins.