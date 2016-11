Rosenfeld Wissen über die heimische Tierwelt

Der Fisch-Lehrpfad beginnt an der Abzweigung zum Grüngutplatz, führt an der Teichanlage Hintertann vorbei und nahe des Sportplatzes endet. Die Montage der Schilder haben die Jungfischern des ASV übernommen. "Uns war es wichtig, dieses Projekt in die Tat umzusetzen, da wir damit einerseits den Schülern viel Wissen rund um unsere heimische Unterwasserwelt vermitteln und andererseits eine Aufwertung des Wanderwegs rund um unsere Teichanlage für die ganze Bevölkerung schaffen", so der Vorsitzende.

Am Samstag wurde der Fisch-Lehrpfad nun eingeweiht. Dazu kamen auch Vertreter der Schule, Schüler und Eltern, Vereinsvertreter und Ortsvorsteher sowie Rosenfelds Bürgermeister.