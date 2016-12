Rosenfeld Von den Reinigungsmitteln direkt zur Kunst

Als erstes Tagesziel steuerte der Bus die Firma Obenland in Neu-Kupfer an, wo die Chefin persönlich die Heiligenzimmerner begrüßte und mit einem Bildervortrag in die Firmengeschichte einführte. Einer Produktpräsentation der hergestellten Reinigungsmittel schloss sich ein Betriebsrundgang an, bei dem die interessierten Gäste sahen, wo die verschiedenen Flüssigkeiten und Pulver gelagert sind, wie sie zusammengemischt werden und wie das fertige Produkt in die Verkaufsverpackungen der jeweiligen Abnehmer gelangt.

Die Senioren erfuhren aber auch, dass noch sehr viel Handarbeit hinter der Herstellung der biologisch abbaubaren Reinigungsmittel steht. Während einer Verkaufspräsentation genossen die Gäste den von der Firma angebotenen Kaffee mit Butterbrezeln und Hefezopf. Dabei füllten sich die Einkaufstüten kräftig: eine sogenannte "Win-Win-Situation" für alle Beteiligten.

Nach der circa zweistündigen Firmenbesichtigung in einem nicht gerade überhitzten Raum freuten sich die Heiligenzimmerner auf den bereits vorgeheizten Bus und die Weiterfahrt nach Schwäbisch Hall zur Kunsthalle Würth. Da diese nur sehr schwer per Bus zu erreichen ist, entschloss sich die Reisegesellschaft zu einem kleinen Spaziergang, der den einen oder anderen einige Kraft kostete.